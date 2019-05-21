Велосипеда нет: Зеленский задекларировал миллионные доходы

Владимир Зеленский подал интересную е-декларацию

Президент Украины Владимир Зеленский подал свою е-декларацию доходов за 2018 год, как только вступил в должность главы государства. В отличие от множества других чиновников, гарант банкам доверяет. Хотя и хранит наличными немалые суммы.

В документации указано, что в 2018-м году Зеленский получил 9,7 миллиона гривен. Сюда входят роялти, зарплаты, страховые выплаты и доход от сдачи имущества в аренду и прочие виды доходов.

На банковских счетах у президента лежат 433,5 тысяч долларов и 132 евро, а также миллион гривен. Наличными гарант хранит лишь валюту - 190 тысяч долларов и 107 тысяч евро.

Первая леди в прошлом году получила 4,9 миллиона гривен. Это - зарплата, доходы от продажи имущества, а также от сдачи недвижимости в аренду. На банковских счетах у Елены Зеленской куда более скромные суммы - 11,9 тысяч долларов и 104,3 тысяч гривен. Еще 150 тысяч жена президента хранит наликом.

Впрочем, основной ценностью у Зеленского можно считать недвижимость. На него оформлено два жилых дома в Италии и один в Киевской области вместе с участком. Семь квартир в Киеве, Ялте и Великобритании, а также пять парковочных мест. Еще президент владеет пятью отельными номерами в Грузии.

Катается Зеленский на автомобиле Land Rover 2016 года, а его супруга – на пятилетнем Mercedes-Benz S-класса.

Записал на жену президент и шесть пар дорогих наручных часов, а также ювелирный набор из сережек с кольцом с бриллиантами.

Кроме того, глава государства владел еще и рядом ценных бумаг. Ему принадлежат облигации Минфина, компания "Вилхар Холдинг Лимитед" и "Грин Фемели ЛТД", а также корпоративные права на ООО "Киноквартал", "Студию Квартал-95", "Продюсерский центр "Лига смеха", "Анимационная студия 95", "Квартал ТВ", "Фиш-Хаус", "Инвест Анима", "Гауди Студио" и "Квартал-Концерт".

В собственности у Зеленского предприятия "Киноквартал", "Студия Квартал-95", "Ельдоранте Лимитед", "Вилхар Холдингс Лимитед", "Фильм Херитейдж инк.", "Сан Томмасо С.Р.Л." и "Меджиритано Венчурес ЛТД".