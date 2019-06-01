Зеленский расширил свою администрацию
Зеленский расширил свою администрацию
Президент Владимир Зеленский расширил свою администрацию несколькими должностями.
Команда Зе назвала свою идеологию. И это не "зеленианство"
https://beztabu.net/novosti_t4952
https://beztabu.net/novosti_t4952
Об этом свидетельствует указ гаранта.
Согласно документу, отныне АП пополняется за счет первого помощника президента, помощников, представителя гаранта в ВРУ, советников и пресс-секретаря.
Отметим, что далеко не все назначения нового президента пришлись по душе украинским гражданам. Больше всего вопросов возникает к главе АП и экс-юристу Коломойского Андрею Богдану. Тот будто бы подпадает под закон о люстрации. Однако Верховный суд Украины полагает иначе.
А вот к замглаве АП Алексею Гончаруку на данный момент куда меньше вопросов. Ранее на этот же пост Зеленеский назначал дипломата Елену Зеркаль. Однако та отказалась от предложенной должности.
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