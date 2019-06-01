Зеленский расширил свою администрацию

Зеленский расширил свою администрацию

Президент Владимир Зеленский расширил свою администрацию несколькими должностями.

Команда Зе назвала свою идеологию. И это не "зеленианство"

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Об этом свидетельствует указ гаранта.

Согласно документу, отныне АП пополняется за счет первого помощника президента, помощников, представителя гаранта в ВРУ, советников и пресс-секретаря.

Отметим, что далеко не все назначения нового президента пришлись по душе украинским гражданам. Больше всего вопросов возникает к главе АП и экс-юристу Коломойского Андрею Богдану. Тот будто бы подпадает под закон о люстрации. Однако Верховный суд Украины полагает иначе.

А вот к замглаве АП Алексею Гончаруку на данный момент куда меньше вопросов. Ранее на этот же пост Зеленеский назначал дипломата Елену Зеркаль. Однако та отказалась от предложенной должности.