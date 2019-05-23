Команда Зе назвала свою идеологию. И это не "зеленианство"

Команда Зе назвала свою идеологию. И это не "зеленианство"

Представитель президента в ВРУ Руслан Стефанчук в интервью СМИ рассказал о ценностях команды Зе. Спойлер: ничего нового они не придумали.

А сказал он следующее:

"В основе идеологии нашей партии - лежит идеология либертарианства. Мы с этого начали формировать наши с ним (Владимиром Зеленским - прим. ред) отношения — либеральная модель экономики, либеральная модель отношений с соответствующими национальными особенностями".

Примерно то же самое ранее заявлял и советник президента по налоговым вопросам Даниил Гетманцев. По его словам, Команда Зе выступает за либеральную экономику и минимальное участие государства в регулировании бизнеса.

Для справки

Либертарианство – идеология, основополагающим принципом которой является обеспечение прав свободы, собственности и индивидуализма.

Отметим, что во время предвыборной гонки, Команда Зе предоставила избирателям довольно размытую программу развития страны. По сути, эта неопределенность и стала одним из факторов успеха Зеленского.

Теперь же Команде Зе суждено побороться и за парламентское первенство. И шансы у "Слуги народа" весьма велики.

Напомним, социологи опубликовали новый рейтинг политсил, идущих на выборы в парламент. Спойлер: все вполне ожидаемо.

Опрос был проведен с 16 по 21 мая работниками соцгруппы "Рейтинг". Итак, за кого же готовы голосовать украинцы?

На первом месте "Слуга народа" - 43,8%, серебро получает "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,5%, твердую бронзу - БПП ( 8,8%), "Батькивщина" Тимошенко набирает 7,3%, партия "Сила и честь" Игоря Смешко - 5,1%, партия "Голос" Святослава Вакарчука - 4,6%, "Радикальная партия" Олега Ляшко - 3,3%, Оппозиционный блок - 3,2%.