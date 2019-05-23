Эта Рада плохая: у Зеленского решили больше не вносить законы в парламент

Стефанчук пояснил позицию Зеленского по работе с Радой

В четверг, 23 мая, назначенный представителем президента Украины в разогнанной им Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил о том, что в парламент восьмого созыва Владимир Зеленский вносить законы больше не будет.

Аргументирует такое решение член команды Зе тем, что "депутаты продемонстрировали свою недоговороспособность", хотя на самом деле президент внес в ВР совершенно не тот проект закона, о котором говорил с парламентариями.

Впрочем, примечательно то, что с сегодняшнего дня Верховная Рада в принципе не может принимать законов, если учесть, что указ президента уже опубликован в "Голосе України". И хотя у Зеленского упрямо утверждают, что после роспуска парламент может продолжать свою работу, поскольку полномочия нардепов сохраняются вплоть до первой сессии нового созыва, это совершенно не так. Работать народные избранники действительно могут, и даже проводить голосования, но сами полномочия ВР как законодательного органа прекращены.

Впрочем, об этом людям у Зеленского не говорят. Зато заявляют о том, что законопроекты будут подавать только после создания карманного президентского большинства:

"Законопроекты готовы, но подаваться они будут только тогда, когда у нас будет большинство, и они обязательно пройдут через Верховную Раду, потому что то, что вчера продемонстрировала Совет - это никак нельзя назвать сотрудничеством. Но все законы, которые предусмотрены в программе Владимира Александровича, они уже наработаны и будут поданы в Верховную Раду".