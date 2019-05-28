Зеленский обзавелся еще одним помощником
Владимир Зеленский назначил замглавы АП. Им стал Алексей Гончарук.
Об этом сообщается на сайте гаранта.
Алексей Гончарук - юрист, доктор философии. Ранее работал советником Министра экономразвития и торговли. Является главой Общественного комитета по защите активного избирательного права.
Новый замглавы уже прокомментировал свое назначение.
"Отныне я буду работать в администрации президента Украины в команде президента Владимира Зеленского. На позиции заместителя главы АП. Для меня это большой вызов и большая ответственность. В команде буду отвечать за блок экономического развития и продолжения реформ".
Отметим, что ранее Владимир Зеленский пытался назначить на должность замглавы АП дипломата Елену Зеркаль. Однако позже указ президента был удален с сайта. Как оказалось, чиновнице и вправду предлагали эту должность, но она отказалась.
Напомним, партия "Слуга народа" окончательно определилась со своим руководством. Рассказываем, кто эти люди.