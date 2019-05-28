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Зеленский обзавелся еще одним помощником

22:05
Зеленский обзавелся еще одним помощником - фото 1
Зеленский обзавелся еще одним помощником

Владимир Зеленский назначил замглавы АП. Им стал Алексей Гончарук.

У Зеленского отшутились по поводу петиции об отставке

Об этом сообщается на сайте гаранта.

Алексей Гончарук - юрист, доктор философии. Ранее работал советником Министра экономразвития и торговли. Является главой Общественного комитета по защите активного избирательного права.

Новый замглавы уже прокомментировал свое назначение.

"Отныне я буду работать в администрации президента Украины в команде президента Владимира Зеленского. На позиции заместителя главы АП. Для меня это большой вызов и большая ответственность. В команде буду отвечать за блок экономического развития и продолжения реформ".

Зеленский обзавелся еще одним помощником - фото 181765

Отметим, что ранее Владимир Зеленский пытался назначить на должность замглавы АП дипломата Елену Зеркаль. Однако позже указ президента был удален с сайта. Как оказалось, чиновнице и вправду предлагали эту должность, но она отказалась.

Напомним, партия "Слуга народа" окончательно определилась со своим руководством. Рассказываем, кто эти люди.

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