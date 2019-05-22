Люстрация Богдана: замминистра юстиции расставил все точки над "i"

Андрей Богдан должен быть люстрирован

Личное мнение по поводу "несправедливости" закона о люстрации - драма команды Зеленского, но выполнять касающиеся очищения власти при этом обязаны все без исключения. Так что Андрей Богдан не имеет права занимать пост главы АП.

С таким заявлением на своей странице в Facebook выступил в среду, 22 мая, заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

Комментировать очевидные вещи ему пришлось из-за назначения Зеленским люстрированного чиновника времен Януковича, а также из-за поддержки такого решения фанатами Зе команды.

Как констатировал замминистра, нет никакого значения, считается ли человек, занимающий должность главы Администрации президента, госслужащим, поскольку это кресло указано в списке запрещенных для люстрированных в пункте пятом статьи второй Закона Украины "Об очищении власти".

"Если кто-то считает люстрационный закон несправедливым, то это не освобождает его от обязанности его выполнять. Люстрация была одной из первых требований Революции Достоинства и Министерство юстиции делало все для надлежащего внедрения принятого закона, - продолжил Петухов. - Обязанность соблюдения требований законодательства об очищении власти возложена на руководителя соответствующего органа. Министерство юстиции предоставляет разъяснения и контролирует исполнение закона. Мы готовы это сделать и в этом случае".

Что именно заместитель Павла Петренко и его коллеги собираются делать, чтобы защитить закон от нарушений, не ясно. Скорее всего, дело о нелегальном назначении адвоката Коломойского отправится в суд в виде иска.