Зеленский попросил Лукашенко передать Украине боевиков ЧВК "Вагнера"

Зеленский попросил Лукашенко передать пленных "вагнеровцев"

В среду, 4 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко и попросил передать украинским правоохранителям часть арестованных членов ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Главы государств подробно обсудили вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси в конце июля группы лиц, которая относится к частной военной компании "Вагнера". Отмечена важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств, в частности в контексте передачи Украины лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории нашего государства", - говорится в сообщении.

Получит ли Украина арестованных "вагнеровцев"?

Даже если допустить, что Александр Лукашенко не договаривался заранее с Москвой о задержании россиян, такой вариант событий маловероятен. В противном случае президент Беларуси рискует ухудшить и без того не радужные отношения с Кремлем.

В пользу этого тезиса говорит также тот факт, что "Бацька" до сих пор напрямую не обвинил Владимира Путина и его окружение в посылке "вагнеровцев" в Беларусь. Более того, проводя публичное совещание с главами правоохранительных ведомств РБ, Александр Лукашенко попросил подчиненных не наказывать жестко российских наемников, т.к. те "исполняли приказ".

Что было ранее?

29 июля белорусское государственное агентство БелТА сообщило о задержании в Беларуси 33 граждан РФ, являющихся членами ЧВК "Вагнера". Часть из них принимала участие в войне на Востоке Украины.

30 июля белорусские власти объявили преступникам подозрение в подготовке теракта.

В этот же день СБУ заявила о начале переговоров с белорусскими коллегами об экстрадиции части преступников в Украину.