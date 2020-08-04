"В обиду не дадим!": Кремль пообещал защитить арестованных вагнеровцев

"В обиду не дадим!": Кремль пообещал защитить арестованных вагнеровцев

Кремль е даст в обиду задержанных в Беларуси граждан РФ.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают", - сказала российский дипломат.

Что было ранее?

29 июля белорусское государственное агентство БелТА сообщило о задержании в Беларуси 33 граждан РФ, являющихся членами ЧВК "Вагнера". Часть из них принимала участие в войне на Востоке Украины.

30 июля белорусские власти объявили преступникам подозрение в подготовке теракта.

В этот же день СБУ заявила о начале переговоров с белорусскими коллегами об экстрадиции части преступников в Украину