Где живет Зеленский: Что известно о домах и квартирах президента

Где живет Зеленский

Вопросы о недвижимости Зеленского возникли еще во время президентской кампании шоумена. Официальные данные несколько раз менялись, другие и вовсе конфиденциальны. Но кое-что все же удалось узнать.

Так чем же владеет нащ президент? Давайте посмотрим.

Жилье в Украине

1. Особняк в с. Иванковичи, Киевской области (30 км. от Киева). Приобретен в 2008 г.

Недешевые домики

На территории закрытого поселка находится дом площадью 353 кв.м. с земельным участком 1200 кв.м.

2. Пентхауз в Ливадии (оккупированный Крым). Принадлежит Елене Зеленской и приобретен еще до аннексии полуострова в 2013 г. Цена недвижимости - 163 893 долл, что в разы дешевле запрашиваемой стоимости. По словам местных "властей", право собственности на особняк у президентской четы никто не отбирал.

Тот самый пентхауз

3. В Киеве Владимиру Зеленскому принадлжит несколько квартир площадью 254 кв. м., 198 кв.м. и 269 кв.м. Свое имущество имеется и у первой леди страны Елены Зеленской. Ей принадлежат квартиры площадью 284 кв. м. и 337,8 На жену гаранта также записано нежилое помещение на 305 м. кв., которым она владеет сообща с совладельцем "Квартала" Сергеем Шефиром.

Иностранная собственность

В самый разгар президентской кампании СМИ пронюхали об иностранной недвижимости Зеленского. В 2017 году фирма San Tommaso S.R.L., которой владеет Зеленский, приобрела дом в Форте-дей-Марми (Италия) за 3,8 млн. евро.

Когда же журналисты-расследователи попытались узнать, почему Зеленский не упомянул недвижимость в декларации, в пресс-службе Зе заявили, что "отчет о доходах заполнен в полном соответствии с действующим законодательством Украины".

По данным СМИ, Зеленские также арендуют квартиру в Лондоне площадью 91 м.кв.

Так где же живет Зеленский?

Как пишут некоторые СМИ, еще весной этого Зеленского очень часто замечали на пробежках в столичном Ботаническом саду. Т.е, в самом центре Киева. Учитывая место работы гаранта и его кортеж, вполне логично предположить, что он живет где-то в том районе. Отметим, что сопровождение президента само по себе привлекает внимание. Везде, кроме центра столицы. Там такими процессиями никого особо не удивишь. Так что - вывод очевиден.

Кортеж президента / фото - Страна

По одной из версий, президент проживает на ул. Грушевского 9а (знаменитом и скандальном "доме-монстре". - прямиком напротив ВРУ. Наверное, чтобы легче было следить за парламентом.

Дом-монстр на Грушевского

Сам же Зеленский в ближайшее время намерен сменить место работы. В буквальном смысле - Администрация президента может переехать с улицы Банковой в "Украинский дом" - на Европейской площади - совсем рядом с мостом Кличко, таким образом, может исполниться мечта Зеленского-Голобородько о поездкх на работу на велосипеде.