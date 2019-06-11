Кабмин предложили переселить: названо место

Кабмин предложили переселить: названо место

Еще до выборов Владимир Зеленский заявлял, что не против перенести администрацию президента в другое место. А пока он думает о своем, другие размышляют об удобствах для ... правительства.

Так, замминистра ЖКХ Лев Парцхаладзе предложил переселить правительственный квартал в Голосеевский район Киева.

"Еще с 2003 года у меня есть идея создать на месте "Телички" так называемый "Киев Сити", наподобие города небоскребов за окружной в Париже. Перенести туда 1 млн кв. м административных помещений. Сделать так называемый правительственный и деловой квартал, а освободившиеся помещения в центре Киева продать, к примеру, под отели, культурные центры, возможно, жилье", - заявил чиновник.

Однако есть проблема: проект не на часі.

"Я предлагал этот проект трем мэрам, но все было "не на часі". Концепция есть, анализ есть, сколько помещений… Для разработки этого проекта я привозил выпускников Гарварда – это была их дипломная работа. Государство на этом только заработает", - заявил Лев Парцхаладзе.

И что тут скажешь! Идея интересная и выгодная…для самих министров. Сложновато будет протестующим добираться в Голосеево!