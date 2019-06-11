Владимир Зеленский Касым-Жомарт Токаев Чернобыль от HBO Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Кабмин предложили переселить: названо место

Вчера, 19:32
Кабмин предложили переселить: названо место - фото 1
Кабмин предложили переселить: названо место

Еще до выборов Владимир Зеленский заявлял, что не против перенести администрацию президента в другое место. А пока он думает о своем, другие размышляют об удобствах для ... правительства.

Зеленский хочет перевезти АП в Украинский дом

Так, замминистра ЖКХ Лев Парцхаладзе предложил переселить правительственный квартал в Голосеевский район Киева.

"Еще с 2003 года у меня есть идея создать на месте "Телички" так называемый "Киев Сити", наподобие города небоскребов за окружной в Париже. Перенести туда 1 млн кв. м административных помещений. Сделать так называемый правительственный и деловой квартал, а освободившиеся помещения в центре Киева продать, к примеру, под отели, культурные центры, возможно, жилье", - заявил чиновник.

Однако есть проблема: проект не на часі.

"Я предлагал этот проект трем мэрам, но все было "не на часі". Концепция есть, анализ есть, сколько помещений… Для разработки этого проекта я привозил выпускников Гарварда – это была их дипломная работа. Государство на этом только заработает", - заявил Лев Парцхаладзе.

И что тут скажешь! Идея интересная и выгодная…для самих министров. Сложновато будет протестующим добираться в Голосеево!

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Кабмин Киев Новости Украина
Украинская правда
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский назначил и.о. губернаторов: названы имена - фото 1
Зеленский назначил и.о. губернаторов: названы имена
Вчера, 17:58
Луценко в отставку?: Рада вынесет вердикт - фото 1
Луценко в отставку?: Рада вынесет вердикт
Вчера, 17:00
Климкину нашли замену: кто же это - фото 1
Климкину нашли замену: кто же это
Вчера, 16:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Делам не доверяют, но на выборы идут - фото 1
ГЕНОмодифицированные: Как Партия мэров сливалась под «Оппоблок»
Вчера, 12:15
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Загрузка...