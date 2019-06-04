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Зеленский хочет ВСЕХ впустить в администрацию

10:31
Зеленский хочет ВСЕХ впустить в администрацию - фото 1
Зеленский хочет ВСЕХ впустить в администрацию

Команда Зе не против организации экскурсий к президенту Владимиру Зеленскому.

Зеленский обзавелся еще одним помощником

Об этом СМИ рассказал первый замглавы АП Сергей Трофимов.

"У нас есть желание вводить какие-то ежемесячные стратегические сессии с людьми, с экспертами, которые бы нас чему-то учили. Мы хотим здесь сделать экскурсии, чтобы, например, детей сюда запустить, чтобы они могли прийти, увидеть президента, поздороваться с ним и пойти дальше. То есть сюда надо впустить жизни. Первое впечатление – здесь все изолировано», - сказал Трофимов.

И добавил, что в АП территория просто огромна.

"Здесь очень большое пространство, можно выдавать какой-то самокат, сигвей, чтобы доехать в другой кабинет. Помню, первые дни я искал кабинет Днипрова и не мог понять, где он находится. По-честному, я был только на нескольких этажах в этом здании", - подытожил чиновник.

Отметим, что первые шаги для близости к народу президент уже сделал. Так, на улице Банковой, где находится рабочее место гаранта, убрали охранный кордон Нацгвардии.

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Владимир Зеленский Администрация Президента Новости Украина
Украинская правда
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