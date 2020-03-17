Зеленский обратился к украинцам за рубежом – ВИДЕО

Зеленский обратился к украинцам за рубежом – ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, пребывающим за границей.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"Дорогие украинцы, если вы сейчас находитесь за границей и у вас нет возможности вернуться домой, действуйте так:1. Зарегистрируйтесь в системе "ДРУГ" вот по этой ссылке: https://friend.mfa.gov.ua/#/ Там сообщите МИД о стране, где вы находитесь, и предоставьте как можно больше информации о сути проблемы в разделе «Комментарий к путешествию». Это очень поможет нашим дипломатам и упростит формирование списков граждан, желающих срочно вернуться домой", - заявил президент и дал еще один совет.

"Если вам не удалось зарегистрироваться, обратитесь в украинское посольство или консульство на территории страны, где вы находитесь. Это можно сделать по электронной почте или по телефону горячей линии. Все контакты вы найдете на официальных страницах соответствующих учреждений или на сайте МИД: http://bit.ly/2WkUZab", - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.