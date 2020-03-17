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В Украине могут продлить карантин – МОЗ

15:40
В Украине могут продлить карантин – МОЗ - фото 1
В Украине могут продлить карантин – МОЗ

Украинские власти могут продлить карантин по всей территории страны.

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Об этом заявил замглавы МОЗ Виктор Ляшко.

"Будет продолжаться карантин с учетом эпидемической ситуации у соседей, в странах Европейского союза и на территории Украины. Все мероприятия, которые мы делаем, сегодня мы делаем с превентивной целью. В то же время мы не исключаем введения мер реагирования в случае массового распространения заболеваемости на территории Украины. О возможности продления карантина мы как Минздрав будем выходить с позицией к Кабинету министров ближе к дате завершения действующего срока карантина", - сказал политик.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом.
https://beztabu.net/novosti_t495анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающие наказание за нарушение правил карантина.

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карантин Министерство здравоохранения Новости Украина
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