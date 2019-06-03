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Зеленский назначил своего человека в КСУ

18:00
Зеленский назначил своего человека в КСУ - фото 1
Зеленский назначил своего человека в КСУ

Президент Украины назначил своего представителя в Конституционный суд Украины. Им стал Федор Вениславский.

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Об этом сообщается на сайте гаранта.

"Назначить Вениславского Федора Владимировича представителем президента Украины в Конституционном суде Украины", - сказано в документе.

Отметим, что взаимоотношения между КСУ и президентами Украины всегда была специфическими. После победы Зеленского на выборах, уходящая власть добилась отставки "позеленевшего" судьи Станислава Шевчука.

Его место заняла Наталия Шаптала, которая начинала работать в КСУ еще во времена Януковича. У многих ее назначение вызвало недоразумение.

Как оказалась, новая глава КСУ в 2010-м году голосовала за возвращение Украины к версии Конституции 1996 года, которая расширила полномочия Януковича.

Кроме того, она способствовала отмены закона о нелегальном обогащении и закрытию уголовных сфер по данной (уже недействительной – прим. ред) статье.

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Владимир Зеленский Конституционный суд Наталья Шаптала Новости Украина
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