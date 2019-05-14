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Главу КСУ отправили в отставку

14 мая, 19:30
Могут уволить: Главе КСУ выразили недоверие - фото 1
Могут уволить: Главе КСУ выразили недоверие

Во вторник, 14 мая, главе Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку выразили недоверие, а после уволили.

Конституционный суд в очередной раз опозорился с законом о люстрации

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на инсайд.

Вопрос о профпригодности судьи рассмотрела Комиссии по вопросам регламента и этики. По мнению членов органа, Шевчук является некомпетентным лицом, регулярно нарушающим законодательство.

"Допущенные судьей и Председателем Конституционного суда Украины Шевчуком С. В. нарушения Конституции и законов Украины, а именно издания незаконных распоряжений, политизации деятельности Конституционного суда Украины и его председателя, игнорирование прав судей, нарушение конституционных гарантий", - говорится в заключительном отчете.

Сложно оспорить это утверждение. В этот же день упомянутый судья предлагал рассмотреть вопрос о конституционности закона "Об очищении власти" (о люстрации - прим. ред). К счастью, его предложение не приняли во внимание.

И Шевчука наконец-то уволили. Решение поддержали 12 судей из 18.

"Комиссия пришла к выводу о наличии оснований для увольнения Шевчука Станислава Владимировича с должности судьи Конституционного суда в связи с совершением им существенного дисциплинарного проступка, грубым и системным пренебрежением своими обязанностями, несовместимо со статусом судьи Конституционного суда Украины и выявило его несоответствие занимаемой должности", - заявила комиссия.

Напомним, 34 из 41 судьи Окружного административного суда Киева, включая главу Павла Волка и судей, которые признали незаконной национализацию Приватбанка, не явились на обязательную квалификационную оценку. Причина многих удивит.

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Конституционный суд Станислав Шевчук Новости Украина
Украинская правда
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