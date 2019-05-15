Новая глава Конституционного суда топит за отмену люстрации и помогала Януковичу

12:40 15 мая,

Наталья Шаптала - не менее зашкваренный персонаж, чем Шевчук

Сняв приближенного к теневым лидерам Зе команды главу КСУ Станислава Шевчука, служители Фемиды посадили в его кресло еще более одиозную фигуру. Окончившая Алтайский юрфак Наталья Шаптала вот уже много лет служит не столько закону, сколько режиму регионалов.

Как оказалась новая глава КСУ в 2010-м году голосовала за возвращение Украины к версии Конституции 1996 года, которая расширила полномочия Януковича.

Кроме того, Шапталу должны были вообще уволить еще в 2014-м, когда Рада рекомендовала Петру Порошенко и съезду судей освободить ее от выполнения обязанностей вместе с семью другими зашкваренными служителями Фемиды.

Что касается теперешней деятельности главы КСУ, то она помогла легализовать незаконное обогащение и закрыть открытые по факту правонарушений уголовные дела. Правда, здесь особого зашквара нет, поскольку закон действительно противоречил Конституции. Впрочем, помимо этого Шаптала является одним из докладчиков в деле о люстрации и активно топит за отмену закона. Чтобы найти подходящие аргументы для будущего рассмотрения документа, судья обращалась за юридическим заключением к Сергею Кивалову, который сам попадает под люстрацию.

Так что рокировка судей КСУ выходит на руку Коломойскому, у которого нет особого выбора. Ведь олигарху нужно поставить на должность главы Администрации президента доверенного человека, который сможет следить за не подготовленным к управлению страной Зеленским. А поскольку главным и чуть ли не единственным лицом для этого кресла является личный юрист владельца группы "Приват" Андрей Богдан, который как раз и попадает под люстрацию, закон об очищении власти в штабе Зе очень хотят отменить.

В е-декларации Шапталы указана 181 тысяча гривен зарплаты, которую она получила в КСУ. Живет служительница Фемиды с Юрием Шапталом, который официально не значится ее мужем, а также с внучкой и невесткой.

​Как известно, вчера главе Конституционного суда Станиславу Шевчуку сначала выразили недоверие, а затем - уволили.