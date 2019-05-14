КСУ возглавил новый судья: кто же он

22:58 14 мая,

КСУ возглавил новый судья

Во вторник, 14 мая, был уволен глава КСУ Станислав Шевчук. Ему уже подыскали замену. Это 60-летняя Наталья Шаптала.

Впервые в истории: Избрана глава Антикоррупционного суда

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Наталья Шаптала родилась в 1959, в 1987 г. окончила юрфак Алтайского госуниверсистета. Работала в судах на Донбассе. В 2010 стала судьей КСУ. Замужем за акционером ООО "Захід Акватрейд".

По данным СМИ, у слуги Фемиды есть две квартиры в Киеве, загородный дом и два земельных участка. Из движимого имущества Шаптала указала в декларации иномарку мужа Toyota Land Cruiser, приобретенную в 2014 г.

Напомним, увольнение экс-главы КСУ Станислава Шевчука поддержали 12 судей из 18.

"Комиссия пришла к выводу о наличии оснований для увольнения Шевчука Станислава Владимировича с должности судьи Конституционного суда в связи с совершением им существенного дисциплинарного проступка, грубым и системным пренебрежением своими обязанностями, несовместимо со статусом судьи Конституционного суда Украины и выявило его несоответствие занимаемой должности", - заявила комиссия.