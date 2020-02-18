Зеленский на брифинге по Донбассу угрожал привезти эвакуированных из Китая в Конча-Заспу

Зеленский называет атаку провокацией

Во вторник, 18 февраля, Совет национальной безопасности и обороны Украины провел экстренное заседание по поводу наступления российских оккупантов на Донбассе. После обсуждения ситуации верхушкой страны, Зеленский, Хомчак и Данилов весьма путанно рассказали о происходящем.

Так, выступая перед журналистами, Владимир Зеленский несколько раз подчеркнул, что сегодняшняя попытка боевиков прорваться через линию фронта была лишь "провокацией, которые случаются".

При этом, согласно озвученной главой Генштаба Русланом Хомчаком информации, российские оккупанты не просто решили пострелять для провоцирования сил ООС на открытие огня, а именно пошли в масштабное наступление на трех направлениях силами нескольких ударных групп и под прикрытием артиллерии.

Более того, на уточняющий вопрос о том, можно ли называть случившееся провокацией, генерал-полковник признал, что Зеленский исказил реальность.

- Наш курс на завершение войны и приверженность международным договоренностям остается неизменным, а провокации на это никак не могут повлиять. Хотел бы выразить соболезнование погибшему герою, - заявил президент, перескочив с темы на тему. - А что касается коронавируса, то мы обязательно из Китая обязательно эвакуируют. Некоторые СМИ распространяют дезинформацию о том, куда их везут, и что у нас что-то не готово. У нас полностью контролируемая ситуация. И некоторые политические партии, которые сейчас обращаются к местным жителям и подстрекают их перекрывать дороги, я скажу: Мы забираем своих граждан, которые такие же граждане Украины, как и мы. А по поводу этих политических "товарищей" хочу сказать вам правду, если будете перекрывать дорогу и подстрекать людей, то я лично привезу наших граждан в Конча-Заспу в их особняки".

Почему лидер Зе команды решил вообще "соскочить" на тему коронавируса, остается загадкой, ведь тематика брифинга никак не затрагивала предстоящую эвакуацию Украинцев из КНР.

Что же касается последствий утреннего боя на фронте, то русские сумели захватить один из ВОПов. И хотя глава Генштаба рассказывает о том, что все позиции находятся под контролем, он же и признается, что позицию "Баня" пришлось оставить. Для того, чтобы развалить захватчиков из артиллерии.

Всего же оккупанты выпустили по позициям ВСУ шесть снарядов калибра 152мм, и 18 122. По позициям наших защитников также прилетели 164 мины 120мм и 44 82мм. В районе Новтошковского террористы 56 раз выстрелили из танка.

Когда же командование разрешило бойцам ООС применить тяжелое вооружение, русские получили по лицу и запросили перемирие для сбора своих "двухсотых". Тело нашего погибшего бойца находится на ВОПе, который фактически отбили оккупанты.