Курс - на завершение войны: Зеленский прокомментировал наступление русских на Донбассе

Зеленский называет наступление оккупантов провокацией

Сегодняшняя атака оккупантов в зоне отступления ВСУ в Золотом-4 и возле этого населенного пункта никак не меняет подхода лидера Зе команды к разрешению конфликта.

Днем во вторник, 18 февраля, президент Украины Владимир Зеленский накатал пост в Facebook о результатах боя на Бахмутской трассе в Луганской области.

Наступление боевиков после массированной артподготовки при участии минометных и артиллерийских расчетов глава государства назвал "циничной провокацией в пятую годовщину Дебальцевской трагедии".

Справедливости ради, нужно отметить, что вопреки устовяшейся тенденции Зеленский хотя бы удосужился признать, что обстрелы вели не только "боевики", но и оккупанты.

"Воины Вооруженных сил Украины дали достойный отпор агрессору. К сожалению, с нашей стороны есть потери. По состоянию на сейчас бой завершен. Это не просто циничная провокация, цель которой - нажать на Дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это - попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимо шагами", - подчеркнул президент. - Собираем сегодня заседание СНБО. Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным - так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины".