Зеленский еще не решил судьбу Гончарука – СМИ

Зеленский еще не решил судьбу Гончарука – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский еще не определился, оставлять ли Алексея Гончарука на посту премьер-министра Украины.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на инсайд.

По данным источников, глава государства подумывает обновить правительство из-за его низкой эффективности и недоверия к нему большинства населения Украины. Среди вероятных претендентов на пост главы Кабмина собеседники "УП" называют имена Валерия Хорошковского и Сергея Тигипко.

О назначении последнего сообщают и источники "Lb. ua". По их словам, верхушка Команды Зе воспринимает бизнесмена как "взрослого человека, который может взять на себя ответственность за то, что происходит".

Напомним, 15 января на YouTube появилась первая часть разговора между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, замглавы НБУ Екатериной Рожковой и других чиновников. На компрометирующих записях глава Кабмина обвинил Зеленского в примитивном понимании экономики и признался в собственной некомпетентности. Позже неизвестные лица слили в сеть и другие записи.

На фоне разгоревшегося скандала Алексей Гончарук заявил о желании уйти в отставку, однако президент Украины Владимир Зеленский отказался увольнять главу Кабмина.