"Зеленский - очень умный": Гончарук снова оправдался за скандальные пленки

Зеленский очень умный: Гончарук снова оправдался за пленки

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал об умственных способностях президента Украины Владимира Зеленского и его роли в работе правительства.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Во-первых, я не давал оценку знаниям Зеленского, это не так. Фраза была вырвана из контекста. Мы обсуждали презентацию, и я объяснял своим коллегам, что в воображаемом сознании клиента, то есть человека, которому будем презентовать определенную свою логику, должен сформироваться некий образ. И поэтому это совсем другая история", - заявил Алексей Гончарук, подчеркнув, что президент является очень "умным человеком".

"Для нас, для правительства, он является таким камертоном – клиентом, заказчиком, потому что он на самом деле довольно тонко, по моему мнению, чувствует настроение людей и их потребности. И лично я сверяю с ним правильность решений, которые мы принимаем ", – добавил премьер-министр.

Напомним, 15 января на YouTube появилась первая часть разговора между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, замглавы НБУ Екатериной Рожковой и других чиновников. На компрометирующих записях глава Кабмина обвинил Зеленского в примитивном понимании экономики и признался в собственной некомпетентности. Позже неизвестные лица слили в сеть и другие записи.

На фоне разгоревшегося скандала Алексей Гончарук заявил о желании уйти в отставку, однако президент Украины Владимир Зеленский отказался увольнять главу Кабмина.

В это же время гарант поручил правоохранительным ведомствам найти лиц, записавших заседания членов правительства. Предположительно, это были люди близкие к Игорю Коломойскому, который, сыграв на самолюбии президента, хотел избавиться от Алексея Гончарука.

5 февраля сотрудники СБУ провели обыски в помещении "1+1" и в квартирах журналистов, связанных со СМИ. В ответ телеканал обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о защите.