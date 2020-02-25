Зеленский хочет сделать премьером Сергея Тигипко, - СМИ

Зеленский ведет переговоры о премьерстве с Тигипко

У Зеленского крайне недовольны совершенно провальной деятельностью абсолютно не разбирающегося в реалиях экономики главы Кабмина Алексея Гончарука, поэтому присматривают ему замену.

А поскольку в общую концепцию власти отличающиеся патриотическими чувствами люди не укладываются, среди кандидатур на должность "откопали" опытного олигарха Сергея Тигипко, который ранее был повязан с Януковичем, регионалами и "старыми лицами" из других партий.

Как утверждают сразу три источника издания Kyiv Post в правительстве, кандидатуру бывшего вице-премьера времен Азарова Зеленский рассматривает абсолютно серьезно. Собеседники журналистов заявили, что говорить с прессой они не уполномочены, поскольку переговоры о назначении еще ведутся.

Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель запрос о комментарии такой информации проигнорировала. Как и пресс-служба компании Тигипко ТАС.

В то же время в интервью "Новому времени" бывший член команды Януковича заявил, что в политику возвращаться он не намерен. Впрочем, скорее всего, мнение деятеля может измениться, исходя из ценника.

Ранее Тигипко значился вице-премьер-министром, главой минсоцполитики и НБУ, нардепом, заместителем главы Партии регионов и лидером собственной политсилы "Сильная Украина".

После ухода из Кабмина в 2012-м фамилия Тигипко особенно нигде не всплывала вплоть до 2019-го года, когда бизнесмен купил у Петра Порошенко "Кузницу на Рыбацком".

Напомним, 15 января в YouTube появилась первая часть разговора между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, замглавы НБУ Екатериной Рожковой и других чиновников. На компрометирующих записях глава Кабмина обвинил Зеленского в примитивном понимании экономики и признался в собственной некомпетентности.

Впрочем, через какое-то время оказалось, что Зеленский решил "помиловать" главу правительства, хотя и полномочий таких у него не было. Но, поскольку самого заявления, как выяснилось, не существовало, весь этот движ в Зе команде оказался обычной показухой для народа.