Зеленский назвал замену Луценко. Кто же он?

Зеленский назвал замену Луценко. Кто же он?

Владимир Зеленский назвал кандидатуру будущего главы ГПУ. Претендентом стал замглавы ОП Руслан Рябошапка.

Об этом гарант сообщил в интервью СМИ после брифинга по делу Шеремета.

"Может быть, это один из вариантов, один из претендентов. С самого начала моей президентской кампании я говорил, что Рябошапка крутой специалист, я вижу его одним из претендентов", - отметил гарант.

Для справки

Руслан Рябошапка (род.1974) – окончил Международный Соломонов университет, с 1998 г. практикующий юрист. В 2003 – 2010 гг. возглавлял один из департаментов Минюстиции Украины.

Руслан Рябошапка

В 2010 г. возглавил Бюро по вопросам антикоррупционной политики. В 2011 г. после ликвидации данного учреждения, лишился работы, но ненадолго. В последующие годы работал в органах и организациях по противодействию коррупции. Во время президентской гонки, стал одним из советников Владимира Зеленского, а после его победы - замглавы ОП. На данный момент Рябошапка - один из претендентов на пост генпрокурора.

П.С. Нового главу ГПУ ВРУ смодет утвердить лишь после увольнения старого. Самое позднее, этой осенью.