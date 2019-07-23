Зеленский назвал замену Луценко. Кто же он?
Владимир Зеленский назвал кандидатуру будущего главы ГПУ. Претендентом стал замглавы ОП Руслан Рябошапка.
Об этом гарант сообщил в интервью СМИ после брифинга по делу Шеремета.
"Может быть, это один из вариантов, один из претендентов. С самого начала моей президентской кампании я говорил, что Рябошапка крутой специалист, я вижу его одним из претендентов", - отметил гарант.
Для справки
Руслан Рябошапка (род.1974) – окончил Международный Соломонов университет, с 1998 г. практикующий юрист. В 2003 – 2010 гг. возглавлял один из департаментов Минюстиции Украины.
Руслан Рябошапка
В 2010 г. возглавил Бюро по вопросам антикоррупционной политики. В 2011 г. после ликвидации данного учреждения, лишился работы, но ненадолго. В последующие годы работал в органах и организациях по противодействию коррупции. Во время президентской гонки, стал одним из советников Владимира Зеленского, а после его победы - замглавы ОП. На данный момент Рябошапка - один из претендентов на пост генпрокурора.
П.С. Нового главу ГПУ ВРУ смодет утвердить лишь после увольнения старого. Самое позднее, этой осенью.