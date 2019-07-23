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Зеленский назвал замену Луценко. Кто же он?

17:20
Зеленский назвал замену Луценко. Кто же он? - фото 1
Зеленский назвал замену Луценко. Кто же он?

Владимир Зеленский назвал кандидатуру будущего главы ГПУ. Претендентом стал замглавы ОП Руслан Рябошапка.

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Об этом гарант сообщил в интервью СМИ после брифинга по делу Шеремета.

"Может быть, это один из вариантов, один из претендентов. С самого начала моей президентской кампании я говорил, что Рябошапка крутой специалист, я вижу его одним из претендентов", - отметил гарант.

Для справки

Руслан Рябошапка (род.1974) – окончил Международный Соломонов университет, с 1998 г. практикующий юрист. В 2003 – 2010 гг. возглавлял один из департаментов Минюстиции Украины.

Зеленский назвал замену Луценко. Кто же он? - фото 184759

Руслан Рябошапка

В 2010 г. возглавил Бюро по вопросам антикоррупционной политики. В 2011 г. после ликвидации данного учреждения, лишился работы, но ненадолго. В последующие годы работал в органах и организациях по противодействию коррупции. Во время президентской гонки, стал одним из советников Владимира Зеленского, а после его победы - замглавы ОП. На данный момент Рябошапка - один из претендентов на пост генпрокурора.

П.С. Нового главу ГПУ ВРУ смодет утвердить лишь после увольнения старого. Самое позднее, этой осенью.

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Руслан Рябошапка Владимир Зеленский Юрий Луценко ГПУ Новости Украина
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