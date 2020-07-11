Юлия Мендель рассказала о "беременности" от Зеленского

Юлия Мендель рассказала о "беременности" от Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отреагировала на слухи о своей беременности от Владимира Зеленского.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на Instagram спикера ОПУ.

"Каждый фейк имеет свое имя. На сайте канала 24 вышла статья с именами топ-фейкосоздателей года. Читайте, думайте и помните: Вы - то, что вы потребляете. Особенно, когда речь идет об информации. Уважайте других и главное - уважайте себя", - заявила Юлия Мендель.

Что было ранее?

7 июля лидер партии "5.10" Геннадий Балашов на своем Youtube-канале заявил о беременности пресс-секретаря ОПУ Юлии Мендель от президента Владимира Зеленского.

"Маленький мальчик пришел к президентскому дворцу и стал подвержен тем же слабостям (что и Янукович- прим ред.). Он начал пользоваться теми, кто рядом с ним", - заявил политик, подчеркнув, что страна "не простит" этого президенту.

"Женская половина Украины не простит ему этого. Все любовались его женой Еленой, которая создала из мальчика мужчину. И тут, прошел год, начались слухи о любовнице и ее беременности", - отметил Балашов.

Напомним, "буду защищать" Зеленский оправдал нападение Мендель.