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Юлия Мендель рассказала о "беременности" от Зеленского

17:38
Юлия Мендель рассказала о "беременности" от Зеленского - фото 1
Юлия Мендель рассказала о "беременности" от Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отреагировала на слухи о своей беременности от Владимира Зеленского.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на Instagram спикера ОПУ.

"Каждый фейк имеет свое имя. На сайте канала 24 вышла статья с именами топ-фейкосоздателей года. Читайте, думайте и помните: Вы - то, что вы потребляете. Особенно, когда речь идет об информации. Уважайте других и главное - уважайте себя", - заявила Юлия Мендель.

Что было ранее?

7 июля лидер партии "5.10" Геннадий Балашов на своем Youtube-канале заявил о беременности пресс-секретаря ОПУ Юлии Мендель от президента Владимира Зеленского.

"Маленький мальчик пришел к президентскому дворцу и стал подвержен тем же слабостям (что и Янукович- прим ред.). Он начал пользоваться теми, кто рядом с ним", - заявил политик, подчеркнув, что страна "не простит" этого президенту.

"Женская половина Украины не простит ему этого. Все любовались его женой Еленой, которая создала из мальчика мужчину. И тут, прошел год, начались слухи о любовнице и ее беременности", - отметил Балашов.

Напомним, "буду защищать" Зеленский оправдал нападение Мендель.

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Новости Украина Юлия Мендель Владимир Зеленский
Без табу
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