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Больше, чем у Зеленского: Юлия Мендель назвала свою зарплату – ВИДЕО

20:20
Больше, чем у Зеленского: Юлия Мендель назвала свою зарплату – ВИДЕО - фото 1
Больше, чем у Зеленского: Юлия Мендель назвала свою зарплату – ВИДЕО

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель назвала размер своей зарплаты.

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О своем финансовом положении девушка рассказала в интервью с Наталией Влащенко.

"25 (тыс. - прим. ред.) . Чуть-чуть больше иногда. Ну как 25… Там 15 (тыс. - прим. ред.), потом какие-то вот надбавки: за язык, за диссертацию, за еще что-то… И потом я летаю, и там, типа, $100-200, вот где-то так", - заявила Мендель.

Отметим, что согласно официальным данным, такие деньги не получает даже президент Украины: за август месяц Владимир Зеленский заработал лишь 22 540 грн. Куда богаче оказались его помощники. Так, зарплата Андрей Богдана на тот момент составляла 39 874 грн. Об остальных работниках ОП читайте на БЕЗ ТАБУ.

А вот кому из Команды Зе действительно повезло, так это народным депутатам. Согласно сентябрьскому отчету, рекордсменами по зарплате в Раде оказались Дмитрий Разумков ( 50 500 грн.) и Руслан Стефанчук (59 300 грн.). Прочие "слуги народа" тоже в обиде не остались.

Напомним, где живет Зеленский: Что известно о домах и квартирах президента.

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Юлия Мендель Офис Президента Новости Украина зарплата
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