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"Буду защищать" Зеленский оправдал нападение Мендель

16:20
"Буду защищать" Зеленский оправдал нападение Мендель - фото 1
"Буду защищать" Зеленский оправдал нападение Мендель

Президент Украины Владимир Зеленский готов встать на защиту своего пресс-секретаря Юлии Мендель из-за инцидента с Андрушко.

"Это моя вина": Мендель извинилась за страшную ошибку – ФОТО

Об этом гарант заявил во время пресс-марафона.

"Я господина Андрушко (журналист, которого толкнула Мендель – прим. ред.) видел много раз. Он журналист, мне кажется, ведет он себя не совсем корректно. Во-первых, так человек не должен вести себя по отношению к женщине или к девушке. Я внутренне прощал ему его поведение по отношению ко мне. Если бы я не был президентом, я бы ему ответил по-другому. Он здоровый парень, он нападает", - заявил Владимир Зеленский и подчеркнул, что встанет на защиту своего пресс-секретаря.

"Юля как пресс-секретарь, не должна была так реагировать, но эмоционально ... усталость, уже была эмоциональная усталость, она тоже человек ... Девочку, в этом случае, буду защищать", - отметил гарант.

В свою очередь редакция проекта "Схемы" так прокомментировала слова президента:

"Редакция отвергает обвинения, что Сергей Андрушко вел себя не этично и "набрасывался" на кого-то. Подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью".

'Буду защищать' Зеленский оправдал нападение Мендель - фото 189390

Напомним, что Юлия Мендель от самого начала своей работы успела попасть в несколько скандалов. Сперва она обвинила ВСУ в обстреле Донбасса, потом толкнула упомянутого работника СМИ, ну а после допустила еще одну ошибку.

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Юлия Мендель Владимир Зеленский Офис Президента Новости Украина
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