"Я возвращаюсь …": Приходько бросила Тимошенко и не жалеет об этом

"Я возвращаюсь …": Приходько бросила Тимошенко и не жалеет об этом

Украинская певица Анастасия Приходько заявила об окончании своей недолгой политической карьеры и о возвращении на сцену.

Об этом поп-дива написала в Instagram.

"Это был тяжелый год, но наши отношения с партией" Батькивщина" подошли к концу! Огромное спасибо Юлии Тимошенко за опыт, за дружбу и поддержку, но я решила двигаться дальше! Да! Я возвращаюсь на сцену", - отметила поп-дива.

Напомним, что в октябре 2018 года Анастасия Приходько заявила о присоединении к партии "Батькивщина". Многие комментаторы тогда тут же принялись критиковать певицу как за ее выбор, так и за политические амбиции. В июне 2019 поп-дива решила перейти от слов к делу и пойти в Раду по можаритарке.

Но у нее не получилось. Однако долго без дела певица сидеть не стала и поспешила выскочить замуж. Яркие фото смотрите по ссылке.