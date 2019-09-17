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"Я возвращаюсь …": Приходько бросила Тимошенко и не жалеет об этом

18:20
"Я возвращаюсь …": Приходько бросила Тимошенко и не жалеет об этом - фото 1
"Я возвращаюсь …": Приходько бросила Тимошенко и не жалеет об этом

Украинская певица Анастасия Приходько заявила об окончании своей недолгой политической карьеры и о возвращении на сцену.

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Об этом поп-дива написала в Instagram.

"Это был тяжелый год, но наши отношения с партией" Батькивщина" подошли к концу! Огромное спасибо Юлии Тимошенко за опыт, за дружбу и поддержку, но я решила двигаться дальше! Да! Я возвращаюсь на сцену", - отметила поп-дива.

Напомним, что в октябре 2018 года Анастасия Приходько заявила о присоединении к партии "Батькивщина". Многие комментаторы тогда тут же принялись критиковать певицу как за ее выбор, так и за политические амбиции. В июне 2019 поп-дива решила перейти от слов к делу и пойти в Раду по можаритарке.

Но у нее не получилось. Однако долго без дела певица сидеть не стала и поспешила выскочить замуж. Яркие фото смотрите по ссылке.

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Анастасия Приходько Юлия Тимошенко Новости Украина
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