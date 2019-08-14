Оля Полякова представит свою партию. Раскрыты детали

Оля Полякова представит свою партию. Раскрыты детали

Украинская певица Оля Полякова вскоре объявит свою партию.

Об этом в интервью Укринформу сообщил продюсер певицы Михаил Ясинский.

"В ноябре состоится пресс-конференция, во время которой Оля назовет дату регистрации своей партии и огласит ее название. То есть, в ближайшие месяцы мы озвучим о наших планах и задачах так же громко, как заявили о политических амбициях одной из самых харизматических женщин страны" – заявил Ясинский и подчеркнул, что уже начат поиск людей для создания партийной структуры.

Напомним, что Оля Полякова заявляла о своем желании пойти в политику еще в мае 2019 г. Правда, тогда ее обращение можно было воспринять за шутку. Не каждый деятель согласился бы назвать свою политсилу ПОПой (Партией Оли Поляковой). Больше об этом читайте здесь.

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