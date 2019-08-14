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Оля Полякова представит свою партию. Раскрыты детали

13:40
Оля Полякова представит свою партию. Раскрыты детали - фото 1
Оля Полякова представит свою партию. Раскрыты детали

Украинская певица Оля Полякова вскоре объявит свою партию.

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Об этом в интервью Укринформу сообщил продюсер певицы Михаил Ясинский.

"В ноябре состоится пресс-конференция, во время которой Оля назовет дату регистрации своей партии и огласит ее название. То есть, в ближайшие месяцы мы озвучим о наших планах и задачах так же громко, как заявили о политических амбициях одной из самых харизматических женщин страны" – заявил Ясинский и подчеркнул, что уже начат поиск людей для создания партийной структуры.

Напомним, что Оля Полякова заявляла о своем желании пойти в политику еще в мае 2019 г. Правда, тогда ее обращение можно было воспринять за шутку. Не каждый деятель согласился бы назвать свою политсилу ПОПой (Партией Оли Поляковой). Больше об этом читайте здесь.

Как знать, может через 5 лет мы увидим певицу в парламенте? С чем черт не шутит...

Напомним, бабе- цветы:"Слуга народа" вляпался в сексистский скандал - ФОТО.

 

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Оля Полякова Политика Новости Украина
Укринформ
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