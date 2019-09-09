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"Счастлива!": Анастасия Приходько вышла замуж – яркие ФОТО

09:30
"Счастлива!": Анастасия Приходько вышла замуж – яркие ФОТО - фото 1
"Счастлива!": Анастасия Приходько вышла замуж – яркие ФОТО

Украинская певица Анастасия Приходько вышла замуж.

Павел Зибров женился. Известно на ком – яркие ФОТО

Об этом поп-дива сообщила в сети.

'Счастлива!': Анастасия Приходько вышла замуж – яркие ФОТО - фото 187342

"Ура! Я счастлива как никогда!", – поделилась своей радостью Приходько.

'Счастлива!': Анастасия Приходько вышла замуж – яркие ФОТО - фото 187343

И кратко подчеркнула:

'Счастлива!': Анастасия Приходько вышла замуж – яркие ФОТО - фото 187344

"Мы это сделали!"

'Счастлива!': Анастасия Приходько вышла замуж – яркие ФОТО - фото 187341
Комментаторы в сети не прошли мимо этой новости и принялись поздравалять певицу на всякий манер.
'Счастлива!': Анастасия Приходько вышла замуж – яркие ФОТО - фото 187346
Отметим, что в этом же году свою свадьбу отгуляла и другая певица - Алина Гросу. Торжество прошло в роскошном ресторане на территории Италии. На празднике певицы собралась немалая часть украинского бомонда: Павел Зибров, Ирины Билык, Виталий Козловский и пр. звезды. Яркие фото праздника смотрите здесь.
Напомним, Лобода ярко отожгла на свадьбе сестры – ФОТО.
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Новости Украина свадьба Анастасия Приходько
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