"Счастлива!": Анастасия Приходько вышла замуж – яркие ФОТО

"Счастлива!": Анастасия Приходько вышла замуж – яркие ФОТО

Украинская певица Анастасия Приходько вышла замуж.

Об этом поп-дива сообщила в сети.

"Ура! Я счастлива как никогда!", – поделилась своей радостью Приходько.

И кратко подчеркнула:

"Мы это сделали!"

Комментаторы в сети не прошли мимо этой новости и принялись поздравалять певицу на всякий манер.