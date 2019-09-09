"Счастлива!": Анастасия Приходько вышла замуж – яркие ФОТО
"Счастлива!": Анастасия Приходько вышла замуж – яркие ФОТО
Украинская певица Анастасия Приходько вышла замуж.
Об этом поп-дива сообщила в сети.
"Ура! Я счастлива как никогда!", – поделилась своей радостью Приходько.
И кратко подчеркнула:
"Мы это сделали!"
Комментаторы в сети не прошли мимо этой новости и принялись поздравалять певицу на всякий манер.
Отметим, что в этом же году свою свадьбу отгуляла и другая певица - Алина Гросу. Торжество прошло в роскошном ресторане на территории Италии. На празднике певицы собралась немалая часть украинского бомонда: Павел Зибров, Ирины Билык, Виталий Козловский и пр. звезды. Яркие фото праздника смотрите здесь.
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