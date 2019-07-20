В Виннице "напали" на Анастасию Приходько – ФОТО, ВИДЕО

В Виннице напали на Анастасию Приходько – ФОТО, ВИДЕО

В пятницу, 19 июля, на украинскую певицу Анастасию Приходько напали во время винницкого концерта. Поп-дива связывает ЧП со своей политической деятельностью.

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Об этом она сообщила в Facebook.

"Сегодня во время концерта в Виннице на моем 11 округе на меня было совершено нападение, выключали свет 5 раз и мне пришлось петь с людьми без музыки, мы запускали генераторы, на данный момент еду в полицию писать заявление...", - написала Приходько.

И добавила свой "отчет" о встрече с полицией.

"Сорванный концерт, телесные травмы и ночь в отделении полиции. Вот так заканчивается избирательная компания. Если мои враги думают, что меня можно напугать-то я вас огорчу. Я всех прощаю, зла и обиды на вас не таю, идите с миром! Господь всегда со мной и я дойду до конца!", - резюмировала певица.

Отметим, что в октябре 2018 года Анастасия Приходько заявила о присоединении к партии "Батькивщина". Многие комментаторы тогда тут же принялись критиковать певицу как за ее выбор, так и за политические амбиции. В июне 2019 поп-дива решила перейти от слов к делу и пойти в Раду по можаритарке.

Получится ли у нее – другой вопрос. Пока что звезд среди кандидатов хватает.

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