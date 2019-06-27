"Я делал все…": президент оправдался за провал в ПАСЕ

"Я делал все…»: Зеленский оправдался за провал в ПАСЕ

В четверг, 27 июня, Владимир Зеленский оправдался за недавний провал в ПАСЕ.

"Я был в Брюсселе, я был в Париже, я был в Берлине. Ежедневно, кроме встреч с фрау Меркель и президентом Макроном, у меня было по семь встреч. На каждой встрече я поднимал этот вопрос по поводу возвращения России в ПАСЕ, и поверьте мне, каждый из этих людей говорил мне: Владимир, поймите, ПАСЕ - это площадка для переговоров, такая ситуация... То есть это решение было уже давно", - заявил президент.

И констатировал следующее.

"Я делал все, что я могу, но это было постфактум", - заявил Зеленский.

Отметим, что примерно то же самое ранее говорил и глава МИД Павел Климкин.

"Оно назревало (решение ПАСЕ - прим. ред) и было бы принято при любом развитии политической ситуации в Украине. Дело не в распределении ответственности, которую я, кстати, с себя тоже не снимаю. Это все не о Порошенко, Зеленском или ком-то другом. Это наша общая проблема. Хорошо бы это совместно осознать", - отметил дипломат.

Однако сам Зеленский Климкина уже не жалует.

"Я как президент Украины узнаю о наших международных шагах из Интернета... Я, президент Украины, напоминаю всем, особенно господину Климкину. Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ! Потому что господин Климкин не считает нужным согласовывать такие решения с президентом Украины", - заявил гарант.

Напомним, Зеленский мощно обратился к Путину.