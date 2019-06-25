Россия вернулась в ПАСЕ: сеть разорвало от гнева – ФОТО

Россия вернулась в ПАСЕ: сеть разорвало от гнева – ФОТО

Во вторник, 25 июня, всю страну ошарашила новость: агрессор возвращается в ПАСЕ. Эта весть не на шутку разозлила всю страну. Собрали для вас самые яркие комментарии политиков и общественников.

Одним из первых печальную новость сообщил член украинской делегации Борислав Береза.

Позже последовала реакция и президента страны.

И МИДа Украины. Экс-гарант Петр Порошенко тоже в шоке. Вице-спикер ВРУ Ирина Геращенко попыталась найти совпадения. Премьер Владимир Гройсман назвал все происходящее реваншем.

А журналист Аркадий Бабченко обвинил во всем сторонников Зеленского.

Но не обошлось и без иронии.