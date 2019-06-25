ПАСЕ Выборы в Раду 2019 Дмитрий Фирташ Владимир Зеленский война на Донбассе

Россия вернулась в ПАСЕ: сеть разорвало от гнева – ФОТО

15:31
Россия вернулась в ПАСЕ: сеть разорвало от гнева – ФОТО - фото 1
Россия вернулась в ПАСЕ: сеть разорвало от гнева – ФОТО

Во вторник, 25 июня, всю страну ошарашила новость: агрессор возвращается в ПАСЕ. Эта весть не на шутку разозлила всю страну. Собрали для вас самые яркие комментарии политиков и общественников.

Россия возвращается в ПАСЕ: что происходит

Одним из первых печальную новость сообщил член украинской делегации Борислав Береза.

Россия вернулась в ПАСЕ: сеть разорвало от гнева – ФОТО - фото 183244
Позже последовала реакция и президента страны.
Россия вернулась в ПАСЕ: сеть разорвало от гнева – ФОТО - фото 183245
И МИДа Украины.
Россия вернулась в ПАСЕ: сеть разорвало от гнева – ФОТО - фото 183254
Экс-гарант Петр Порошенко тоже в шоке.
Россия вернулась в ПАСЕ: сеть разорвало от гнева – ФОТО - фото 183246
Вице-спикер ВРУ Ирина Геращенко попыталась найти совпадения.
Россия вернулась в ПАСЕ: сеть разорвало от гнева – ФОТО - фото 183247
Премьер Владимир Гройсман назвал все происходящее реваншем.
Россия вернулась в ПАСЕ: сеть разорвало от гнева – ФОТО - фото 183248

А журналист Аркадий Бабченко обвинил во всем сторонников Зеленского.

Россия вернулась в ПАСЕ: сеть разорвало от гнева – ФОТО - фото 183249
Но не обошлось и без иронии.
Россия вернулась в ПАСЕ: сеть разорвало от гнева – ФОТО - фото 183250
И мемов.
Россия вернулась в ПАСЕ: сеть разорвало от гнева – ФОТО - фото 183251
Грустных, но мемов.
Россия вернулась в ПАСЕ: сеть разорвало от гнева – ФОТО - фото 183252
Напомним, Кучма попросил ВСУ не защищаться. Сеть отреагировала матом.
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Зеленский Борислав Береза ПАСЕ Россия Ирина Геращенко Владимир Гройсман Новости
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Климкин заступился за Зеленского - фото 1
Климкин оправдал Зеленского. За ПАСЕ
17:00
Австрийский суд знатно нахлабучил Фирташа - фото 1
Австрийский суд разрешил экстрадицию Фирташа в США
14:50
Российских террористов вернули в ПАСЕ - фото 1
Путин победил: с России сняли санкции в ПАСЕ
08:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
22 июня, 11:45
Как дела в регионах? - фото 1
Дети лейтенанта Шмидта: Как «У Зеленского» делят Одессу
20 мая, 20:10
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Загрузка...