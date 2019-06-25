Россия вернулась в ПАСЕ: сеть разорвало от гнева – ФОТО
Россия вернулась в ПАСЕ: сеть разорвало от гнева – ФОТО
Во вторник, 25 июня, всю страну ошарашила новость: агрессор возвращается в ПАСЕ. Эта весть не на шутку разозлила всю страну. Собрали для вас самые яркие комментарии политиков и общественников.
Одним из первых печальную новость сообщил член украинской делегации Борислав Береза.
Позже последовала реакция и президента страны.
И МИДа Украины.
Экс-гарант Петр Порошенко тоже в шоке.
Вице-спикер ВРУ Ирина Геращенко попыталась найти совпадения.
Премьер Владимир Гройсман назвал все происходящее реваншем.
А журналист Аркадий Бабченко обвинил во всем сторонников Зеленского.
Но не обошлось и без иронии.
И мемов.
Грустных, но мемов.
Напомним, Кучма попросил ВСУ не защищаться. Сеть отреагировала матом.
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