Климкин оправдал Зеленского. За ПАСЕ

Климкин заступился за Зеленского

Глава МИД Павел Климкин оправдал президента Владимира Зеленского за провал в ПАСЕ.

Об этом дипломат написал в Европейской правде.

"Оно назревало (решение ПАСЕ - прим. ред) и было бы принято при любом развитии политической ситуации в Украине. Дело не в распределении ответственности, которую я, кстати, с себя тоже не снимаю. Это все не о Порошенко, Зеленском или ком-то другом. Это наша общая проблема. Хорошо бы это совместно осознать", - отметил Климкин.

И добавил следующее.

"Я прекрасно понимаю необходимость в свете избирательной кампании заполнять эфиры и соцсети. Но это дело честности и готовности смотреть в глаза вызовам, как они есть. И если в этом вопросе мы не можем быть честными с собой, как можно быть честными с избирателями? У нас традиционно сначала должны решить, кто виноват, а потом - что делать".

Напомним, Россия возвращается в ПАСЕ. Что происходит?