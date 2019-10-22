Валерия Гонтарева Олег Гладковский Владимир Зеленский война на Донбассе

"Я дебил": Коломойскому ярко ответили на оскорбление – ВИДЕО

18:20
"Я дебил": Коломойскому ярко ответили на оскорбление – ВИДЕО - фото 1
"Я дебил": Коломойскому ярко ответили на оскорбление – ВИДЕО

Намедни министр экономики Тимофей Милованов раскритиковал песню хора Веревки о экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой. Олигарх Игорь Коломойский критику учел и обозвал чиновника дебилом, а тот поспешил высказать свою позицию.

Назван заказчик "Горіла Хата Гонтарєвої". И это не Коломойский

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на интервью политика.

"Я никогда не скрывал, что я дебил. Шучу, конечно же. Так что тут главное не это, а результаты. Мое видение - скандал исчерпан, того что высказались все", - заявил министр и добавил, что "все люди – хорошие".

"В моей позиции - это не может быть вопрос персоналий. Это нельзя переводить на персоналии. У каждого своя позиция, насколько эта ситуация влияет. Все люди - хорошие. Обстоятельства разные. Так думают экономисты", - сказал Милованов.

Напомним, в свежем выпуске "Вечернего Квартала" прозвучал номер "на злобу дня" под названием "Горіла Хата". Ее исполнил Евгений Кошевой в сопровождении хора имени Григория Веревки. Пожар кварталовцы назвали "ярким событием", позлорадствовали от души, заявив, что "хата" сгорела от стыда.

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева связывает скандальный скетч с именем одного олигарха, однако судиться с ним она не намерена.

Сам же предполагаемый "виновник" скетча песней остался доволен и был предельно краток в выражении своих чувств.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Валерия Гонтарева Игорь Коломойский Тимофей Милованов Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
ГПУ передала НАБУ "дело Порошенко". Раскрыты детали - фото 1
ГПУ передала НАБУ "дело Порошенко". Раскрыты детали
21:40
Александр Ткаченко утаил особняк. Дело дошло до НАБУ - фото 1
Александр Ткаченко утаил особняк. Дело дошло до НАБУ
21:00
Кремль приостановил подготовку "нормандского формата". Что произошло? - фото 1
Кремль приостановил подготовку "нормандского формата". Что произошло?
16:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
17 октября, 22:05
Владимир Зеленский вручает удостоверение губернатору Куцому - фото 1
Черный ящик от Зеленского: Президент отдает Одесскую область Авакову
13 октября, 17:00
Этому городу таки нужен новый герой - фото 1
Джокер: Оскара этому господину
06 октября, 17:00
Загрузка...