"Браво!" Коломойский высказался о Квартале и "хате Гонтаревой"

"Браво!" Коломойский высказался о Квартале и "хате Гонтаревой"

Игорь Коломойский отреагировал на скандальную песню хора Веревки в Вечернем Квартале. Как оказалось, бизнесмен еще не видел номер, но оценивает его очень позитивно.

Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода".

"Браво", - кратко прокомментировал шоу олигарх, добавив, что не у одной лишь Гонтаревой "горел" дом.

“Так не последнее же имущество сгорело. Что только в нее хата сгорела? А сколько на Донбассе домов сгорело?”, - сказал бизнесмен и отметил, что он не влияет на политику шуток в "Квартале".

Отметим, что экс-глава НБУ Валерия Гонтарева связывает скандальный скетч с именем олигарха, однако судиться с ним она не намерена. Что касается исполнителя песни "Хора Веревки", то у них свой взгляд на проблему.

Напомним, в свежем выпуске "Вечернего Квартала" прозвучал номер "на злобу дня" под названием "Горіла Хата". Ее исполнил Евгений Кошевой в сопровождении хора имени Григория Веревки. Пожар кварталовцы назвали "ярким событием", позлорадствовали от души, заявив, что "хата" сгорела от стыда.