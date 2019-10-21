Назван заказчик "Горіла Хата Гонтарєвої". И это не Коломойский

Назван организатор "Сгоріла Хата Гонтарєвої". И это не Коломойский

Худрук хора Веревки Зиновий Коринец назвал организатора номера с песней о поджоге дома Валерии Гонтаревой. И это не Игорь Коломойский.

Имя "заказчика" деятель культуры раскрыл в интервью "Радио Свобода".

"Предложил народный депутат Юрий Корявченков. От него контактировали. Приехала режиссура "Квартала". Они сказали: "Мы хотим что-то украинское, шутливое". Показали этот текст. Я говорю: "Вы знаете, здесь относительно дома - это неприятная ситуация". "Да нет, это все стебутся, это интернет. Все стебутся, в том числе и мы это делаем, это наша такая программа", - рассказал Коринец.

Юрий "Юзик" Корявченков

Напомним, в свежем выпуске "Вечернего Квартала" прозвучал номер "на злобу дня" под названием "Горіла Хата". Ее исполнил Евгений Кошевой в сопровождении хора имени Григория Веревки. Пожар кварталовцы назвали "ярким событием", позлорадствовали от души, заявив, что "хата" сгорела от стыда.

экс-глава НБУ Валерия Гонтарева связывает скандальный скетч с именем одного олигарха, однако судиться с ним она не намерена.

Сам же предполагаемый «виновник» скетча песней остался доволен и был предельно краток в выражении своих чувств.