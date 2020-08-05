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Взрыв в Бейруте: МИД рассказал о пострадавших украинцах

17:10
Взрыв в Бейруте: МИД рассказал о пострадавших украинцах - фото 1
Взрыв в Бейруте: МИД рассказал о пострадавших украинцах

В результате мощного взрыва в Бейруте пострадали несколько украинцев.

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Об этом заявил посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

"Есть некоторые семьи, у которых пострадало имущество, дома, квартиры. Есть также незначительные травмы, порезы, ушибы (у граждан Украины – прим. ред.), но пострадавших серьезных пока нет… Пока речь идет о помощи в восстановлении домов или квартир. На сегодня серьезных проблем, связанных с угрозой жизни, для украинцев нет", - заявил дипломат.

Как уточнил Игорь Осташ, на данный момент МИД Украины продолжает проверять информацию о якобы двух украинских кораблях, находившихся в районе взрывов.

Примечание: Родственники граждан Украины, находящихся в Бейруте, могут получить всю необходимую информацию по номерам телефонов горячей линии, опубликованных на сайте украинского посольства в Ливане.

Что было ранее?

4 августа в ливанской столице Бейрут прогремел мощный взрыв. В результате ЧП погибли больше ста человек, 4 тысячи получили ранения различной степени тяжести, около 300 тыс. лишились крыши над головой. Общий ущерб от катастрофы оценивается на сумму в 5 млрд долларов.

По предварительным данным, причиной взрыва стало неправильное хранение 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), конфискованных в 2014 году у российского бизнесмена.

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МИД Украины Взрыв в Бейруте Новости Мир
Интерфакс Украина
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