В порту Бейрута взорвалась селитра, которую изъяли у российского бизнесмена

Взрыв в Бейруте не обошелся без русских

Прогремевший вчера масштабнейший взрыв в столице Ливана разрушил едва ли не большую часть Бейрута. Как выяснили правоохранители, причиной тому была детонация 2750 тонн аммиачной селитры. Этот груз конфисковали в 2014-м году с корабля Rhosus, а принадлежал он российским террористам.

Информацию об этом озвучили в ходе заседания Высшего совета по обороне Ливана.

По словам управляющего порта, который выжил, на склад со взрывоопасными веществами доступа не было ни у кого, но в ходе недавней проверки стало ясно, что внутрь можно попасть через дыру в стене, а замок нужно поменять.

Именно во время сварочных работ при ремонте двери и прогремел взрыв.

Примечательно, что корабль Rhosus принадлежал живущему на Кипре террористу из России Игорю Гречушкину. В 2013-м судно шло из Батуми в Мозамбик и сделало незапланированную остановку в Бейруте. Тогда груз был арестован.

Корабль был помещен на 12-й причал порта, а селитра - отправлена на склад.

Согласно обновленным данным, взрыв убил больше 100 человек, а 4 тысячи получили ранения и травмы. Бейрут объявлен районом бедствия, в городе на 2 недели введён режим чрезвычайного положения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что по данным американской разведки, случившееся стало результатом атаки или теракта. Правда, в Пентагоне понятия не имеют, о чем говорил их президент.

В то же время русские заявили о готовности помочь ливанцам в устранении последствий ЧП.