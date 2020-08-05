Украина готова отправить спасателей в Бейрут - Шмыгаль
Украина готова предоставить помощь Ливану, пострадавшему из-за мощного взрыва в Бейруте.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, 5 августа.
"В случае необходимости мы готовы оказывать всю необходимую помощь. Украина уже обратилась к Ливанской Республике с предложениями о предоставлении необходимой помощи нашим спасателями. Соответствующий отряд готов вылететь в любое время", - заявил глава Кабмина.
Что было ранее?
4 августа в ливанской столице Бейрут прогремел мощный взрыв. В результате ЧП погибли больше ста человек, 4 тысячи получили ранения различной степени тяжести, около 300 тыс. лишились крыши над головой. Общий ущерб от катастрофы оценивается на сумму в 5 млрд долларов.
По предварительным данным, причиной взрыва стало неправильное хранение 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), конфискованных в 2014 году у российского бизнесмена.