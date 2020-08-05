От чрезвычайно мощного взрыва в Бейруте могли пострадать украинские корабли (ФОТО)
Около 19:00 во вторник, 4 августа, по киевскому времени возле порта столицы Ливана прогремел мощнейший взрыв, который унес жизни десятков людей. Еще тысячи получили травмы и ранения.
Сила взрывной волны была такой сильной, что ее было слышно в 250 километрах от эпицентра - на Кипре. Близлежащие здания просто сложились, а машины в радиусе нескольких километров переворачивало и раскурочивало.
По предварительным данным, взрыв произошел из-за возгорания склада с арестованным девять лет назад грузом - аммиачной селитрой. Возможно, огонь от пожара перекинулся на баржи с пиротехникой.
Точную причину случившегося выясняют полицейские, но сейчас все оперативные службы направлены на ликвидацию последствий ЧП, поиск погибших и помощь раненым. Все больницы Бейрута и окружающих его городов переполнены.
Известно о как минимум 50 погибших. Среди них - лидер ливанской националистической партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян.
Кроме того, по словам соучредителя онлайн-сервиса Tanker Trackers Самира Мадани, в результате взрыва могли пострадать пять кораблей, которые находились в порту Бейрута или возле него. Два из них - перевозившие зерно танкеры из Украины.
Как написал Мадани, неподалеку от эпицентра взрыва находились зарегистрированные в Мариуполе суда.
Первоначально он предположил, что именно украинские корабли перевозили взорвавшиеся фейерверки, но затем извинился и отметил, что корабли могли взорваться и лишь усилить волну.
"Я удалил два своих верхние твиты, которые открыли эту ветку, потому что эти суда не имели к этому никакого отношения. Как сказано, они стали жертвами этих взрывов", - написал Мадани, прикрепив к твиту карту сервиса Marine traffic.
Официальной информации о пострадавших в результате трагедии украинцах до сих пор нет.