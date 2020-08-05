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От чрезвычайно мощного взрыва в Бейруте могли пострадать украинские корабли (ФОТО)

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В ходе взрыва в Бейруте могли пострадать украинские корабли и моряки - фото 1
В ходе взрыва в Бейруте могли пострадать украинские корабли и моряки

Около 19:00 во вторник, 4 августа, по киевскому времени возле порта столицы Ливана прогремел мощнейший взрыв, который унес жизни десятков людей. Еще тысячи получили травмы и ранения.

Сила взрывной волны была такой сильной, что ее было слышно в 250 километрах от эпицентра - на Кипре. Близлежащие здания просто сложились, а машины в радиусе нескольких километров переворачивало и раскурочивало.

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По предварительным данным, взрыв произошел из-за возгорания склада с арестованным девять лет назад грузом - аммиачной селитрой. Возможно, огонь от пожара перекинулся на баржи с пиротехникой.

От чрезвычайно мощного взрыва в Бейруте могли пострадать украинские корабли (ФОТО) - фото 203595

Точную причину случившегося выясняют полицейские, но сейчас все оперативные службы направлены на ликвидацию последствий ЧП, поиск погибших и помощь раненым. Все больницы Бейрута и окружающих его городов переполнены.

Известно о как минимум 50 погибших. Среди них - лидер ливанской националистической партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян.

Кроме того, по словам соучредителя онлайн-сервиса Tanker Trackers Самира Мадани, в результате взрыва могли пострадать пять кораблей, которые находились в порту Бейрута или возле него. Два из них - перевозившие зерно танкеры из Украины.

От чрезвычайно мощного взрыва в Бейруте могли пострадать украинские корабли (ФОТО) - фото 203596

Как написал Мадани, неподалеку от эпицентра взрыва находились зарегистрированные в Мариуполе суда.

Первоначально он предположил, что именно украинские корабли перевозили взорвавшиеся фейерверки, но затем извинился и отметил, что корабли могли взорваться и лишь усилить волну.

"Я удалил два своих верхние твиты, которые открыли эту ветку, потому что эти суда не имели к этому никакого отношения. Как сказано, они стали жертвами этих взрывов", - написал Мадани, прикрепив к твиту карту сервиса Marine traffic.

От чрезвычайно мощного взрыва в Бейруте могли пострадать украинские корабли (ФОТО) - фото 203594

Официальной информации о пострадавших в результате трагедии украинцах до сих пор нет.

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