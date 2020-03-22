Вывоз респираторов из Украины: таможенники и Нефедов не знают, как отмазаться (ФОТО)

Нефедов называет видео с масками "очень древним", а в таможенной службе настаивают на раннем вызове

После того, как в Испании показали видеозапись разгрузки респираторов, которые были куплены у Украины явно после вынесения запрета на экспорт подобных медицинских товаров, таможенники поспешили оправдаться, но при этом даже не избрали единой позиции.

Так, на странице "Нова митниця" в Facebook заявили о том, что вывоз масок был легальным, а границу груз пересек 3 и 7 марта, тогда как правительство ввело табу на экспорт лишь 11 числа.

В то же время глава таможенной службы Макс Нефедов у себя в соцсети объявил использованные испанской журналисткой кадры архивными.

"Видеокадры, на которых разгружают украинские респираторы в Испании в сюжете испанской журналистки Макарены Бартоломе, взяты из архива телерадиокомпании. Макарена подтвердила дословно:" Да, это видео из архива. Очень древнее. Не актуальное. Я попросила наш сервис документации TVE найти видео с масками ", - написал чиновник.

Правда, все попытки Нефедова дать понять, что видео якобы снималось "очень давно", разбиваются о дату изготовления респираторов, которая была указана на коробках, - 29 февраля этого года.

В принципе, поставки респираторов на самом деле могли происходить в начале марта, и, хотя являются преступными с человеческой точки зрения, совсем не попадали под запреты Кабмина. Тем не менее, вполне может быть, что таможенники просто прикрывают дельцов, которые косят огромные деньги в разгар пандемии.

Как известно, с момента начала эпидемии коронавируса в Китае, из госзапаса Украины чиновники вывели и реализовали "налево" огромное количество масок. Кроме того, защитные товары массово скупили и спекулянты, что сделало невозможным покупку средств первой необходимости населением.

По состоянию на сегодня в Украине подтверждено 47 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерло три человека, один излечился.

При этом украинские власти только лишь начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Более того, реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной. Вчера в Украину прилетел грузовой Ил-76 с тестами из Китая, которые совершенно не позволят властям продвинуться к решению проблемы. Кабмин заказал экспресс-тесты, дающие результаты только на пятый или шестой день после появления у человека симптомов. Такая диагностика не сможет выявить зараженных из числа контактировавших с заболевшими, поэтому и не приведет к их изоляции.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.