Выезд соратников Тихановской в Украину: Геращенко раскрыл неожиданные детали
Замглавы МВД Антон Геращенко раскрыл детали пересечения границы Украины членами Координационного Совета Беларуси.
Об этом чиновник написал в Facebook.
"От себя добавлю - это не был добровольный выезд! Это было насильственное выдворение из родной страны с целью компрометации белорусской оппозиции. Чтобы представить все так, будто лидеры оппозиции бросают на произвол сотни тысяч протестующих против режима Лукашенко и бегут в уютную Украину", - заявил Антон Геращенко.
Как уточнил чиновник, Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, поскольку она сделала все для предотвращения своего выезда за границу.
Что было ранее?
6 сентября белорусские силовики задержали члена Координационного Совета Андрея Егорова.
7 сентября стало известно о пропаже членов Координационного Совета Беларуси Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова.
Позже выяснилось, что силовики Лукашенко вывезли оппозиционеров на границу с Украиной. В результате двум из них удалось въехать на территорию нашей страны, в то время как Мария Колесникова была вновь задержана белорусскими спецслужбами.