Выезд соратников Тихановской в Украину: Геращенко раскрыл неожиданные детали

Выезд соратников Тихановской в Украину: Геращенко раскрыл неожиданные детали

Замглавы МВД Антон Геращенко раскрыл детали пересечения границы Украины членами Координационного Совета Беларуси.

Об этом чиновник написал в Facebook.

"От себя добавлю - это не был добровольный выезд! Это было насильственное выдворение из родной страны с целью компрометации белорусской оппозиции. Чтобы представить все так, будто лидеры оппозиции бросают на произвол сотни тысяч протестующих против режима Лукашенко и бегут в уютную Украину", - заявил Антон Геращенко.

Как уточнил чиновник, Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, поскольку она сделала все для предотвращения своего выезда за границу.

Что было ранее?

6 сентября белорусские силовики задержали члена Координационного Совета Андрея Егорова.

7 сентября стало известно о пропаже членов Координационного Совета Беларуси Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

Позже выяснилось, что силовики Лукашенко вывезли оппозиционеров на границу с Украиной. В результате двум из них удалось въехать на территорию нашей страны, в то время как Мария Колесникова была вновь задержана белорусскими спецслужбами.