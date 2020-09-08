Колесникова не въезжала на территорию Украины – СМИ
Член Координационного Совета Беларуси Мария Колесникова не пересекала границу Украины.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на белорусские СМИ.
В ночь на 8 сентября белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов попытались въехать в Украину. Последним двум это удалось, а вот Колесниковой не повезло: ее задержали силовики Лукашенко из-за попытки незаконного пересечения государственной границы.
Колесникова находится в Украине?
По словам окружения оппозиционеров, Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов не желали покидать территорию Беларуси: белорусские спецслужбы могли доставить их на границу с Украиной, а после вынудить покинуть страну.
Те же источники сообщают, что Колесникова действительно была задержана при пересечении границы. Все произошедшее называется инсценировкой силовиков Лукашенко.
Частично эту информацию подтвердила и Госпогранслужба Украины.
"Гражданка Республики Беларусь Мария Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала", - заявили пресс-служба ведомства в комментарии "УП".
Что говорят власти Беларуси?
По неправдоподобной версии белорусских властей, оппозиционеры пытались «прорваться» через границу на автомобиле и якобы чуть не сбили пограничника, после чего Колесникову "выбросили из машины".
Что было ранее?
6 сентября белорусские силовики задержали члена Координационного Совета Андрея Егорова.
7 сентября стало известно о пропаже членов Координационного Совета Беларуси Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова.