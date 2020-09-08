Колесникова не въезжала на территорию Украины – СМИ

Колесникова не въезжала на территорию Украины – СМИ

Член Координационного Совета Беларуси Мария Колесникова не пересекала границу Украины.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на белорусские СМИ.

В ночь на 8 сентября белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов попытались въехать в Украину. Последним двум это удалось, а вот Колесниковой не повезло: ее задержали силовики Лукашенко из-за попытки незаконного пересечения государственной границы.

Колесникова находится в Украине?

По словам окружения оппозиционеров, Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов не желали покидать территорию Беларуси: белорусские спецслужбы могли доставить их на границу с Украиной, а после вынудить покинуть страну.

Те же источники сообщают, что Колесникова действительно была задержана при пересечении границы. Все произошедшее называется инсценировкой силовиков Лукашенко.

Частично эту информацию подтвердила и Госпогранслужба Украины.

"Гражданка Республики Беларусь Мария Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала", - заявили пресс-служба ведомства в комментарии "УП".

Что говорят власти Беларуси?

По неправдоподобной версии белорусских властей, оппозиционеры пытались «прорваться» через границу на автомобиле и якобы чуть не сбили пограничника, после чего Колесникову "выбросили из машины".

Что было ранее?

6 сентября белорусские силовики задержали члена Координационного Совета Андрея Егорова.

7 сентября стало известно о пропаже членов Координационного Совета Беларуси Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова.