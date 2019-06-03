Владимир Зеленский Михеил Саакашвили Леонид Кучма Чернобыль от HBO Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Выборы в Раду: опубликованы свежие рейтинги

12:27
Выборы в Раду: опубликованы свежие рейтинги - фото 1
Выборы в Раду: опубликованы свежие рейтинги

В сети опубликовали свежие рейтинг политсил, собирающихся в Раду. Спойлер: все вполне ожидаемо.

Уже официально: "Слугу народа" оформил Минюст

Об этом сообщает Интерфакс Украина со ссылкой на Центр "Социальный мониторинг".

И так, кто же победит ? Если исходить их показателей тех, кто определился с выбором, то мы имеем следующую картину.

на первом месте в парламентской гонке находится "Слуга народа" – 40, 9% , серебро получает "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,1 %, твердую бронзу - БПП ( 10,5 %), "Батькивщина" Тимошенко набирает 9,3 %, партия "Сила и честь" Игоря Смешко – 4,9 %, "Гражданская позиция" Гриценко - 4, 8 %, партия "Голос" Святослава Вакарчука - 3,3 %

Напомним, Петр Порошенко неоднократно обещал украинцам вступить в ЕС. И экс-президент сдержал свое слово. Во всяком случае, он сам туда записался. И это не совсем то ЕС, о котором вы подумали.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
БПП / Солидарность Партия Слуга народа Анатолий Гриценко Игорь Смешко Батьківщина Партия Голос Святослав Вакарчук Новости Украина
Интерфакс Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
Данилич, вертайся: Кучма вошел в Минскую группу - фото 1
Данилич, вертайся: Кучма вошел в Минскую группу
13:56
Матиос "повоюет" с Румынией….из-за фейкового видео - фото 1
Матиос "повоюет" с Румынией….из-за фейкового видео
11:38
Кабмин изменил украинский язык - фото 1
Пишем по-новому: Кабмин изменил украинский язык
09:26
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...