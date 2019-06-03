Выборы в Раду: опубликованы свежие рейтинги

Выборы в Раду: опубликованы свежие рейтинги

В сети опубликовали свежие рейтинг политсил, собирающихся в Раду. Спойлер: все вполне ожидаемо.

Об этом сообщает Интерфакс Украина со ссылкой на Центр "Социальный мониторинг".

И так, кто же победит ? Если исходить их показателей тех, кто определился с выбором, то мы имеем следующую картину.

на первом месте в парламентской гонке находится "Слуга народа" – 40, 9% , серебро получает "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,1 %, твердую бронзу - БПП ( 10,5 %), "Батькивщина" Тимошенко набирает 9,3 %, партия "Сила и честь" Игоря Смешко – 4,9 %, "Гражданская позиция" Гриценко - 4, 8 %, партия "Голос" Святослава Вакарчука - 3,3 %

Напомним, Петр Порошенко неоднократно обещал украинцам вступить в ЕС. И экс-президент сдержал свое слово. Во всяком случае, он сам туда записался. И это не совсем то ЕС, о котором вы подумали.