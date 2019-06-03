Уже официально: "Слугу народа" оформил Минюст

Уже официально: "Слугу народа" оформил Минюст

Партия "Слуга народа" официально зарегистрировалась в Минюсте. Теперь она может идти в Раду.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

“Сообщение, размещенное на некоторых интернет-порталах о том, что партия “Слуга народа” по юридическим причинам не сможет принять участие во внеочередных выборах в парламент 21 июля 2019 года, является заведомо недостоверной информацией", - заявили в "Слуге народа".

И тут же поставили точку во всех спорах.

”Регистрационные действия были проведены Минюстом в установленном законом порядке и в отведенные законом сроки”.

Напомним, партия "Слуга народа" объявила конкурс среди всех желающих стать депутатами.

Об этом Команда Зе сообщает в Facebook.

"Ищем достойных людей, которые поддержат курс Команды. Только такие будут строить страну и отвечать перед гражданами. Если вы готовы, выбирайте вариант вашей деятельности в рамках партии", - заявила пресс-служба Зе.

Напомним, согласно последним соцопросам, на первом месте в парламентской гонке находится "Слуга народа" - 43,8%, серебро получает "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,5%, твердую бронзу - БПП ( 8,8%), "Батькивщина" Тимошенко набирает 7,3%, партия "Сила и честь" Игоря Смешко - 5,1%, партия "Голос" Святослава Вакарчука - 4,6%, "Радикальная партия" Олега Ляшко - 3,3%, Оппозиционный блок - 3,2%