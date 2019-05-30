Мечта сбылась: Порошенко вступил в "ЕС" - ВИДЕО
Петр Порошенко неоднократно обещал украинцам вступить в ЕС. И экс-президент сдержал свое слово. Во всяком случае, он сам туда записался. И это не совсем то ЕС, о котором вы подумали.
Речь идет о "новосозданной" партии "Европейская солидарность".
Об этом политик сообщил в Facebook.
"Присоединился к нашей партии Европейская солидарность! Сегодня написал заявление и получил членский билет", - заявил Порошенко.
Отметим, что создание "молодой" политсилы прошло буквально на днях. И оно не обошлось без курьезов.
Об этом написал журналист Евгений Куксин.
"Партия Солидарность подписала меморандум с общественной организацией "Солидарное дело общин". Общественная организация зарегистрирована по адресу ул. Лаврская, 16 Именно по этому адресу и базируется Прозрачный офис БПП, куда недавно типа переехал Порошенко. То есть Блок Петра Порошенко подписал меморандум с организацией созданной на базе Блока Петра Порошенко? Что дальше?", - съязвил работник СМИ.