Владимир Зеленский Михеил Саакашвили Тереза Мэй Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Мечта сбылась: Порошенко вступил в "ЕС" - ВИДЕО

16:30
Мечта сбылась: Порошенко вступил в "ЕС" - фото 1
Мечта сбылась: Порошенко вступил в "ЕС"

Петр Порошенко неоднократно обещал украинцам вступить в ЕС. И экс-президент сдержал свое слово. Во всяком случае, он сам туда записался. И это не совсем то ЕС, о котором вы подумали.

"Решала" Порошенко вышел из БПП

Речь идет о "новосозданной" партии "Европейская солидарность".

Об этом политик сообщил в Facebook.

"Присоединился к нашей партии Европейская солидарность! Сегодня написал заявление и получил членский билет", - заявил Порошенко.

Мечта сбылась: Порошенко вступил в 'ЕС' - ВИДЕО - фото 181889

Отметим, что создание "молодой" политсилы прошло буквально на днях. И оно не обошлось без курьезов.

Об этом написал журналист Евгений Куксин.

"Партия Солидарность подписала меморандум с общественной организацией "Солидарное дело общин". Общественная организация зарегистрирована по адресу ул. Лаврская, 16 Именно по этому адресу и базируется Прозрачный офис БПП, куда недавно типа переехал Порошенко. То есть Блок Петра Порошенко подписал меморандум с организацией созданной на базе Блока Петра Порошенко? Что дальше?", - съязвил работник СМИ.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Петр Порошенко БПП / Солидарность Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Климкина в отставку: принято постановление - фото 1
Климкина в отставку: принято постановление
19:00
МВФ завершил работу в Украине: что теперь будет - фото 1
МВФ завершил работу в Украине: что теперь будет
18:30
Гройсман не ушел - фото 1
Иди работать: нардепы отказались отправлять Гройсмана в отставку
14:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...