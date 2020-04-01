Будет жесть: в ГПСУ ждут на Пасху возвращения 200 тысяч украинцев

Пасхальная миграция ни к чему хорошему не приведет

За последние пару недель в страну въехало более 160 тысяч человек, которых не посадили в обсервацию, а лишь заставили расписаться в документах о самоизоляции. Абсолютное большинство вернувшихся дома при этом не сидит. Но дальше ситуация будет усугубляться.

Как заявил в эфире одного из телеканалов глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, по его оценкам перед Пасхой в Украину будут стремиться вернуться примерно 200 тысяч граждан.

- Начиная с 16 марта всеми возможными направлениями - авиасообщением, железнодорожными путями, автомобилем или пешком - вернулись уже 160 тысяч украинцев. Намерения вернуться высказывали еще около 17 тысяч человек. Но накануне пасхальных праздников может вернуться около 200 тысяч.

Естественно, те заробитчане, которые прибудут домой на празднование Пасхи, дома сидеть точно не будут, ведь фактическая цель их визита - сходить в церковь, побухать с друзьями и родственниками, а также пожарить шашлыков. В общем, для распространения китайского коронавируса ситуация складывается идеально. А вот посадить 200 тысяч человек в обсервацию, как того требуют новые нормы Кабмина, возможным точно не представляется. Во-первых, власти не проявят для этого политическую волю и силу, а, во-вторых, показательной в этом плане была обсервация вернувшихся из Бали украинцев. Половина из них сбежала, а другую, более сознательную и готовую страдать, пришлось удерживать уговорами и обещаниями проведения ПЦР-тестов для ускорения процедуры.

В Центре общественного здоровья утверждают, что всего в Украине заражено лишь 645 человек. 17 заболевших умерли, а 10 выздоровели.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.