ВСУ освободит Донбасс за сутки - экс-глава ООС

14:00 13 мая,

ВСУ освободит Донбасс за сутки - экс-глава ООС

Экс-глава ООС Сергей Наев заявил, что ВСУ может освободить оккупированную часть Донбасса за сутки.

Об этом сообщает "Гордон" со ссылкой на ТСН.

"Непосредственно на военную акцию по освобождению территории пойдет очень мало времени – меньше суток. Главное в таком случае – очень быстрые действия, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться", - поведал Наев.

И добавил, что после действий ВСУ, их успех должны закрепить Нацгвардия и полиция.

Напомним, ранее Наев отчитывался об успехах украинской армии за прошедший год. Так, самым главным достижением ВСУ было возвращение 24 км (квадратных –прим. ред) украинской территории, включая несколько населенных пунктов. Также было ликвидировано около 52655 взрывоопасных предметов, изъято из незаконного обращения 374 единицы оружия, более 300 тыс. боеприпасов.