Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

ВСУ освободит Донбасс за сутки - экс-глава ООС

13 мая, 14:00
ВСУ освободит Донбасс за сутки - экс-глава ООС - фото 1
ВСУ освободит Донбасс за сутки - экс-глава ООС

Экс-глава ООС Сергей Наев заявил, что ВСУ может освободить оккупированную часть Донбасса за сутки.

ООС возглавил новый генерал: кто же он

Об этом сообщает "Гордон" со ссылкой на ТСН.

"Непосредственно на военную акцию по освобождению территории пойдет очень мало времени – меньше суток. Главное в таком случае – очень быстрые действия, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться", - поведал Наев.

И добавил, что после действий ВСУ, их успех должны закрепить Нацгвардия и полиция.

Напомним, ранее Наев отчитывался об успехах украинской армии за прошедший год. Так, самым главным достижением ВСУ было возвращение 24 км (квадратных –прим. ред) украинской территории, включая несколько населенных пунктов. Также было ликвидировано около 52655 взрывоопасных предметов, изъято из незаконного обращения 374 единицы оружия, более 300 тыс. боеприпасов.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Сергей Наев АТО Донбасс ВСУ Национальная полиция Новости Украина
Гордон
powered by lun.ua
Другое на тему
Народный фронт слился из де-факто не существующей коалиции - фото 1
"Народный фронт" выходит из парламентской коалиции
11:00
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве
Вчера, 22:46
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго - фото 1
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго
Вчера, 21:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...