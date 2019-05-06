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ООС возглавил новый генерал: кто же он

06 мая, 22:30
ООС возглавил новый генерал - фото 1
ООС возглавил новый генерал

В понедельник, 6 мая, Петр Порошенко назначил нового командующего ООС. Операцией по деоккупации Донбасса теперь руководит Александр Сырский.

Вернули территории: штаб ООС отчитался об успехах

Кандидатуру генерал-майора предложили гаранту министр обороны Степан Полторак и глава Генштаба Виктор Муженко. Президент по достоинству оценил опыт военачальника.

"Успешно прошел путь от командира взвода до заместителя начальника генерального штаба — должности, которую занимает на данный момент. Его уровень подготовки позволит выполнить поставленные задачи", - заявил Порошенко.

Что касается самих задач, то они все те же: освобождение оккупированных территорий и восстановление над ними суверенитета нашей страны.

Для справки

Александр Сырский, как сказал президент, прошел долгий боевой путь: в 2014 назначен начальником штаба АТО, а уже через год прикрывал отход украинских войск под Дебальцево. В 2016 назначен руководителем объединенного оперативного штаба ВСУ, а с 2017 г – глава Антитеррористической операции (до момента создания в 2018 г. ООС, руководимой Сергеем Наевым – прим. ред).

 

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Сергей Наев Александр Сирский Новости Украина
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