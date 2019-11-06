Войны нет: штаб ООС закрыл аккредитацию прошедшему через ад журналисту

Правоохранители не хотят допускать журналистов к работе в зоне отступления

В среду, 6 ноября, патрулирующие Золотое-4 менты решили выдворить из мест отступления украинских войск работающих там журналистов. А для ограничения работы СМИ в штабе Операции объединенных сил им отказали в аккредитации.

На своей странице в Facebook фотокорреспондент издания "Левый берег" Макс Левин написал о том, что ему отказали в разрешении выполнять свою работу якобы из-за "нарушения правил работы в зоне ООС".

"Я 5 лет ждал, что после Счастья, Лисичанска, Попасной, Иловайска, Дебальцево, Широкино, Гранитного, Троицкого, Авдеевки или любой точки "серой зоны" должны забрать аккредитацию, чего уж там. Мы же там "незаконно" были", - подчеркнул некогда прошедший через ужас боев и даже плена Левин.

Журналист выложил стоп-кадр из видео приезда 18 копов, которые примчались к журналистам для проверки личностей "проникших в опасную зону". Произошло это неделю назад, когда украинские бойцы отходили с передовой.

А уже через семь дней Левину пришло уведомление об отказе в аккредитации.

"Жду официального письма из штаба ООС с причинами отказа, поскольку в Золотом я не был на позициях военных и не снимал их", - заявил журналист.

В комментариях к посту работника СМИ некоторые пользователи отметили, что именно за счет отстутствия свидетелей-журналистов в штабе ООС намерены достичь нулевого показателя фиксации обстрелов.

Как известно, перед отводом войск в Золотом никакой недели перемирия оккупанты не придерживались. Обстрелы шли даже в ночь перед отступлением украинских воинов в поля на необустроенные позиции.

В штабе ООС и СЦКК факт ведения огня в сторону ВСУ зафиксировали, но это никак не повлияло на решение Зе команды отступать.

Более того, позже у Зеленского пояснили, что обстрелов "не было", ведь их не зафиксировали вечно слепые наблюдатели ОБСЕ. Оказывается, в Офисе президента теперь отталкиваются от показаний сотрудничающих с оккупантами международников, а не от данных Генштаба.